Berat Kandili'nde camilerden salgına karşı dualar yükseldi Korona virüs salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden Berat Kandili'nde de dualar edildi.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen Korona virüs (Covid-19) nedeniyle salgının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Ramazan ayının habercisi Berat Kandilinde de Krona virüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için kent genelindeki camilerden dua sesleri yükseldi. Kırıkkale Nur Camii'nden edilen dua metninde, "Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım! ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" ifadeleri yer aldı.

Duanın ardından tekbir ve salat-ü ümmiye makamı üç defa okundu. - KIRIKKALE

