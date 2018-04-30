Berat Kandili Mesajları ile Bu Özel Günü Kutlayın! İşte 2018 Berat Kandili Mesajları
Bağışlanma ve af gecesi olarak bilinen Berat gecesinde, yapılacak olan ibadetlerin fazileti çok büyük olacak. Günün anlam ve önemini ise Berat Kandili Mesajları anlatacak. Birbirinden güzel Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik.
Berat Kandili bu akşam milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerinize kandil mesajları yollayarak onları mutlu edebilirsiniz. Birçok vatandaş sevdikleriyle paylaşabilmek adına en güzel Berat Kandili mesajlarını araştırıyor. Birbirinden güzel kısa öz ve anlamlı Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik.
BERAT KANDİLİNE ÖZEL EN YENİ SÖZLER
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Berat kandiliniz mübarek olsun.
Allah"ın aşkıyla yan bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah"a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller...
Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah'ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah'ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah'ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle... Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Fani dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
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Australyada yasayan turk kokenli bir musluman olarak burda yasayan orta dogu muslumanlarina bakiyorumda onlarda kandil kutlamalari yoktur kandiller turklerin dinden daha cok gelenek ve gorenek haline gelmis insanlar bes vakit namaz yok amma kandil geceleri camiler dolup tasar ertesi gun sabah namazinda camide 4 saf namaz kilan cemat yok bu mu islam bu mu muslumanlik kadir gecisine gelince ramazanin son 10 gunu camide ibadet ederek geciriyorlar, ben kendim 5 vakit namazini kilan muslumanim elhamduCevap Yaz Yayından Kaldır
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ülke faizle dönüyor ülke hırsızlarla dolu sorsan hepsi müsülman insanlar düzenbazlığın peşinde islamiyetın hangi ayetlerinde var bunlar çözemedımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İslamda kandil yoktur, araştırınCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırBATTAL: Sizler hem kendinize hem çocuklarınıza yazık ettiniz. Eminim çocuklarınız sübhanekeyi bilmez. Bu mübarek geceyi boş geçirme kardeşim. Rabbim bu kandilleri kullar için bağışlanma vesilesi kılmıştır. Sadece kadir gecesi için Rabbimiz bin geceden daha hayırlıdır demıştir. Sanırım evinizde Kuran ı kerim bulundurmazsınız.Akıllı telefonuna sor bak kadir süresi ne diyor. O telefon senden akıllı.1 Yayından KaldırSTHFTYIU: allah allah ne kadar bilgili adamışssın yahu1 Yayından Kaldır