Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi

Hacı Bayram Veli Camisi genel plan Dua eden, namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Ankara'nın tarihi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Hacı Bayram Veli Camisi genel plan

Dua eden, namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Ankara'nın tarihi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi. Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı