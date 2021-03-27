Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi
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Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Hacı Bayram Veli Camisi genel plan Dua eden, namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Ankara'nın tarihi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.

Hacı Bayram Veli Camisi genel plan

Dua eden, namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Ankara'nın tarihi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi. Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi
Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi
Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi
Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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