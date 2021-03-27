Berat Kandili Hacı Bayram Veli Camii'nde idrak edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Hacı Bayram Veli Camisi genel plan Dua eden, namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Ankara'nın tarihi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi.
Hacı Bayram Veli Camisi genel plan
Dua eden, namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Ankara'nın tarihi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi. Camiye gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı