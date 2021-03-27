Berat Kandili düzenlenen programlarla idrak edildi
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Berat Kandili düzenlenen programlarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Berat Kandili düzenlenen programlarla idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'daki camilerde programlar düzenlendi.

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Berat Kandili dolayısıyla Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'daki camilerde programlar düzenlendi.

Antalya'da, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti. Camiye giren vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de Berat Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Bodrum'daki tarihi camilere gelenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Isparta

Isparta'da da Berat Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara katılanlar, salgın tedbirlerine uyarak ibadet etti, Ulu Cami'ye gelenler Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Burdur

Burdur'da tarihi Ulu Cami'ye Berat Gecesi için gelenler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yanlarında getirdikleri seccadelerde saf tuttu. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyenler, dua etti ve affedilmeyi diledi. Program çıkışı cemaate, çeşitli ikramlar sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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