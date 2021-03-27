Berat Kandili düzenlenen programlarla idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'daki camilerde programlar düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'daki camilerde programlar düzenlendi.

Antalya'da, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti. Camiye giren vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de Berat Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Bodrum'daki tarihi camilere gelenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Isparta

Isparta'da da Berat Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara katılanlar, salgın tedbirlerine uyarak ibadet etti, Ulu Cami'ye gelenler Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Burdur

Burdur'da tarihi Ulu Cami'ye Berat Gecesi için gelenler, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yanlarında getirdikleri seccadelerde saf tuttu. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyenler, dua etti ve affedilmeyi diledi. Program çıkışı cemaate, çeşitli ikramlar sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca