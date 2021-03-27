Berat Kandili dualarla idrak edildi

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde mevlüt programı düzenlendi. Camilere gelenler maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti. Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat