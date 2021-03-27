Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde mevlüt programı düzenlendi. Camilere gelenler maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti. Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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