Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.
Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.
Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla tarihi Envar-ül Hamid ile Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camisi'nde mevlüt programı düzenlendi. Camilere gelenler maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, namaz kıldı, dua etti. Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat