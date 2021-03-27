Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Adana Müftülüğü tarafından merkez Seyhan ilçesinde bulunan Sabancı Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa halk yoğun ilgi gösterdi.? Programın sonunda cemaat dua etti.

Mersin

Mersinliler, kentin en büyük ibadet merkezi olan 6 minareli Muğdat Camisi'nde gerçekleştirilen mevlit programına yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dualarla devam eden programa katılanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlere de uyarak maske taktı, sosyal mesafeye özen gösterdi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin verdiği vaazın ardından kılınan namaz sonrası cami çıkışında kandil simidi dağıtıldı.

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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