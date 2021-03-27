Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.

Berat Kandili dolayısıyla kentte vatandaşlar camilerde düzenlenen programlara katıldı.

Turgut Özal Cami'de düzenlenen programa katılan vatandaş, verilen vaazı dinlemelerinin ardından namaz kıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerimi dinleyen vatandaşlar, dua etti.

Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi
Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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