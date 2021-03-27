Berat Kandili dualarla idrak edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.
Malatya'da Berat Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek camilerde program düzenlendi.
Berat Kandili dolayısıyla kentte vatandaşlar camilerde düzenlenen programlara katıldı.
Turgut Özal Cami'de düzenlenen programa katılan vatandaş, verilen vaazı dinlemelerinin ardından namaz kıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerimi dinleyen vatandaşlar, dua etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş