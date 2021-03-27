Berat Kandili

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktürk, mesajında, tüm Müslümanların kandilini tebrik ettiğini belirterek, "Berat Kandili, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı da öğretir. Ürgüplü hemşerilerimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süslü ise Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne sağlıkla kavuşmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Kandil gecelerinin dua ve ibadetlerle idrak edilerek arınma ve yenilenme için fırsat olduğunu vurgulayan Süslü, şöyle devam etti:

"Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimetinin geniş bir şekilde tecelli ettiği, dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat Gecesi, bağışlanma ve af gecesidir. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir fırsattır. Bu gece yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bunun için başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin günahlardan kurtuluşa, kardeşlik ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan