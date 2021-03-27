Berat Kandili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Berat Kandili

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Berat Kandili

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili mesajı yayınladı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Berat Kandili mesajı yayınladı.

Fendoğlu, mesajında, 11 ayın sultanı Ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olan Berat Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Berat Gecesi'nin affı, mağfiretin çeşmesi ve Allah'ın kullarının istifadesine sunduğu ihsan ve aynı zamanda mükafat hazinesi olduğunu anlatan Fendoğlu, "Berat Kandili kurtuluşumuzun, manevi arınışımızın ve kalp dünyamızın temizlenişinin yegane anahtarıdır. Bu mübarek gecede yapılan dualarımızın kabul ve makbul olması dileğiyle, sizlere, ailenize ve Yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Berat Kandilini en güzel şekilde idrak edilmesi gerektiğini aktardı.

Af ve şükür vesilesi olan kandillerin müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan geceler olduğuna değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. İlmi kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat Kandili, af, arınma ve kurtuluş gecesidir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevlamızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte karşılayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Meral Akşener Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Binnur Kaya Bahar Candan Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Berat Kandili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 13:02:29. #1.16#
title