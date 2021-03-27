Berat Kandili

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Kendirli mesajında, ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni tebrik ettiğini belirtti.

Kandilin, rahmet, mağfiret ve günahlardan arınmaya fırsat olarak görülmesi gerektiğini anımsatan Kendirli, "Yüce Rabbimizden kandil gecesiyle birlikte duaları, ibadetleri kabul etmesini, elleri boş çevirmemesini niyaz ediyorum. Berat Kandili'nin tüm hemşehrilerimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini, milletimizin de ramazan ayına ulaşmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Ünsal ise Berat Kandili'nin, tefekkür etme, dargınlıkları, küslükleri giderme ve gönül dünyasını temizleme fırsatı sunduğunu hatırlattı.

On bir ayın sultanı ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili'ne eriştikleri için Cenabı Hakk'a şükrettiklerini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"İlahi rahmetin yeryüzüne indiği, manevi duygularımızın doruğa ulaştığı, her birimiz için tefekkür ve bir yenilenme gecesi olan af ve mağfiretimizin vesilesi Berat Kandili, insanlık için tertemiz ve yeni bir sayfa olacaktır. Berat Kandili vesilesi ile yüce Allah'tan birlik, dirlik, kardeşliğimizin devam etmesini diliyor, tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner