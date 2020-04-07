Berat Kandili
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Berat Kandili

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:46
Berat Kandili

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Güneş, mesajında, manevi gecelerin insanlara kulluk bilincini, Allah'ın rahmet ve merhametine iltica edilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızla birlikte bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum. Bu gece yapılan duaların içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmamıza vesile olmasını da Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer

Kaymakam Ürkmezer de ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını bildirdi.

Bu gece hürmetine dargınların barışması gerektiğini kaydeden Ürkmezer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mübarek gece vesilesiyle toplumsal olarak yaşadığımız bu zor süreçte Allah'tan sevgi, merhamet ve af dilerken insani ilişkilerimizde hoşgörüyü esas almak, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek, iyiliklere, güzelliklere, hayra ve barışa atılmış en önemli adımdır. Bu vesileyle Safranbolulu hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

AK Parti İl Başkanı Altınöz

AK Parti İl Başkanı Altınöz ise ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesini temenni etti.

Kaynak: AA

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