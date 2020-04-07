Berat Kandili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, İslam'da af ve kurtuluş mevsimi olarak ihya edilen mübarek üç aylar içerisinde rahmet ve arınma günü olan Berat gecesine kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fatma Şahin, ülke olarak birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, toplumsal duyarlılığı ve hassasiyeti hatırlatan mübarek kandil gecelerinin daima birliği ve kardeşliği güçlendirdiğini aktardı.

Muhittin Taşdoğan ise koronavirüs salgını günlerini en az zararla atlatıp ramazana kavuşmayı dileyerek Berat Kandili'ni kutladı.

Öte yandan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da birer mesaj yayımlayarak Berat Kandili'ni kutladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA