Kırklareli'nde Berat Kandili, dualarla idrak edildi.



Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.



Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, ellerini dua için açtı.



Cami imamı Celalettin Selçuk tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık, Berat Kandili'ni konu alan vaaz verdi.



Bıyık, Berat Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunun tüm camilerde yaşandığını söyledi.



Kandillerin önemli günler olduğunu aktaran Bıyık, dostluk ve kardeşliğin birlik ve beraberlik için önemli olduğunu belirtti.