Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aydın, mesajında, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ne kavuşmanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti. Allah'ın affı ve bağışlaması, günah borç ve cezadan kurtulmak manalarına gelen Berat'ın, Yüce Allah'ın kullarına rahmet nazarı ile baktığı çok önemli ve mübarek bir gece olduğunu vurgulayan Aydın, mesajında şunları kaydetti:

"Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği bu ulvi gecede Yüce Allah'a ellerimizle beraber gönüllerimizi de açarak mağfiret iklimine girmeliyiz. Berat Gecesi'ni fırsat bilerek bizleri bu gecenin fazilet ve bereketinden uzaklaştıran; kin, düşmanlık, dargınlık ve küskünlük gibi davranışları terk ederek daima sevgi, muhabbet ve kardeşlik duyguları içinde dostluğun ve kardeşliğimizin kıymetini bilmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Sivaslı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."