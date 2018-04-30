AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Öztürk, mesajında, idrak edilecek Berat gecesinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Berat Kandili'nin, Ramazan ayının müjdecisi olan kurtuluş, af ve arınma anlamlarına geldiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, Müslümanların sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Berat Kandili, Yüce rabbimiz nezdinde beraatımıza vesile olduğu, rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Allah'ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Bu gece vesilesiyle her türlü fitne ve fesattan kendimizi ayrı tutmalıyız. Bu gecede, insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu duygularla tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum."