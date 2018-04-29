Ordu Valisi Seddar Yavuz, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, üç ayların manevi havası içerisinde idrak edilecek kutsal gecelerden biri olan ve ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'ne milletçe bir kez daha erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Berat Kandili'nin, Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını aralayarak kullarını bağışladığı, dualarına karşılık verdiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri kat be kat mükafatlandırdığı mübarek gecelerden birisi olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Yapılan duaların, Cenabı Mevlaya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umudu, huzuru müjdeleyen bu geceler ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Berat Kandili'ni vesile bilerek Yüce Rabbimizden bizleri affetmesini dilemeli, kırgınlıklara son vererek İslam aleminin huzuru için dua etmeliyiz. Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak, en güzel cümlelerin, en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece, ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Ordulu hemşehrilerimin Berat Kandil'ini kutluyor, bu mübarek gecenin hayatımıza tam olarak yansıması temennisiyle herkese bereketli, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."