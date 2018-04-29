Van Valisi Murat Zorluoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Yüce Mevla'nın rahmet ve bağışlamasının bolca lütfedildiği, duaların ve tövbelerin kabul olacağının müjdelendiği, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'ne tekrar ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Berat Kandili'nin önemine dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Yaradan'ın affına sığınma ve bağışlanma için eşsiz bir fırsat olan Berat Kandili, elbette kırılan kalpleri onarmaya vesile olacak ve her birimize vicdan muhasebesi yapma imkanı da sunacaktır. Beraatımızın verileceğini ümit ettiğim bu anlamlı gecenin, İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."