Berat gecemiz mübarek olsun
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Berat gecemiz mübarek olsun

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan'ın şerifin habercisi olan Berat Kandilini bu gece idrak edeceğiz.

Ramazan'ın şerifin habercisi olan Berat Kandilini bu gece idrak edeceğiz. Ramazandan önceki son kandili olarak da bilinen Berat gecesi, en kıymetli gecelerden biri olarak haber veriliyor.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bu gecenin önemine bir hadis-i şerifinde şöyle dikkat çekiyor: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Sevgili peygamberimiz bir başka hadisi şerifte de bu gece yapılan dua ve tövbelerin geri çevrilmeyeceğini müjdeliyor.

(İHA)

Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun
Berat gecemiz mübarek olsun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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