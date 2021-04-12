Berat Altındiş: "Bursaspor formasının ağrılığının farkındayız"
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Berat Altındiş: "Bursaspor formasının ağrılığının farkındayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Berat Altındiş: 'Bursaspor formasının ağrılığının farkındayız'

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu Berat Altındiş, "Bursaspor formasının ağırlığını biliyoruz.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un genç futbolcusu Berat Altındiş, "Bursaspor formasının ağırlığını biliyoruz. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da tek gole imza atan Berat Altındiş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki futbolcu, gol attığı için mutlu olduğunu ancak takımın galip gelememesinden dolayı üzüntü yaşadığını belirtti. Berat, şu ifadeleri kullandı: "Gol attığım için mutluyum ama takımın kazanması daha önemliydi. Maça çıkarken galip geleceğimize inanıyorduk. Ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımıza daha dikkatli hazırlanacağız. Sonuç olarak Bursaspor formasının ağırlığı, her maçı kazanmayı gerektirir. Sıradaki Bandırmaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi iyi mücadele etmek için sahaya çıkıyoruz. Bu formanın ağırlığını biliyoruz ve farkındayız. Sezonun kalan kısmındaki tüm maçları kazanmak istiyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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