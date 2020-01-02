: Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru...

02.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TEKİRDAĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni ekonomi programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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