Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru...
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Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması TEKİRDAĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı.

02.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:45

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın konuşması - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması" toplantısına katılarak konuşma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Gelecek 3 yıl için açıkladığımız yeni programında öngördüğümüz yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA

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: Berat Albayrak: "Yüzde 5'lik büyüme hedefi doğrultusunda attığımız bütün bu adımlarla hedefe doğru...
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