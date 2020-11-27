Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi
27.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:47
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı