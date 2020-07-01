Berat Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımlara soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medyadan hakaret içeren paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kaynak: AA