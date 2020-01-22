22.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:43

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türkiye ekonomisi büyük bir değişimin başlangıcında" dedi.

50'nci Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde, söylediğimiz ne kadar söylem varsa birçoğu ile ilgili olumlu görüş alıyoruz. Bu hafta başında yıl değerlendirme toplantısında da ifade ettim. Türkiye özellikle Ağustos'tan bugüne kadar rakip benchmark araçlarının hepsinden açık ara çok daha getiri anlamında öne çıktığı bir yılı geçirdik. Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı bir süreç. Tabi yabancı yatırımcıların dikkatinden kesinlikle kaçmıyor. Gayet olumlu geçiyor özetlersek" ifadelerini kullandı.

"2020 YILI SAKİN GEÇEN BİR YIL OLACAK"Bakan Albayrak, 2020 yılının daha sakin bir yıl olacağını belirterek, "Küresel büyüme tahminleri üzerinde beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl. Bu olumlu bir gelişme. Tabi ki küresel istikrardan yana olduk. Bu yıl ki Davos'un ana gündemi büyüme, çevreden sonra. Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlık sektöründen enerji sektörüne kadar birçok sektörde bizim özelimizde de görüşmeler yaptığımız 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor" dedi."BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN BAŞLANGIÇ YILI"

Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisi için büyük bir değişimin yılı olacağını ifade ederek, "Mesela ben biraz önce girdim, uluslararası alanda dünyanın en büyük markalarının yöneticileri oradaydı. Roubini de oradaydı. Türkiye ve üzerinde, gerek Türkiye varlık fonumuz, gerek yatırım ajansı, grup görüşmeler yürütüyorlar. Finans merkezi noktasında ciddi bir talep olduğunu söyledi arkadaşlar. Büyük bir değişimin başlangıç yılı olduğunu ifade ettim. Bunu yavaş yavaş biz iletişimini de güçlü yaparak hissedeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA