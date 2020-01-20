Berat Albayrak'tan 'Kanal İstanbul güzergahında arsa' iddialarıyla ilgili açıklama
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Berat Albayrak'tan 'Kanal İstanbul güzergahında arsa' iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Avukat Ahmet Özel "Doğrudan Bakan Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı

20.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:01
Berat Albayrak'tan 'Kanal İstanbul güzergahında arsa' iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın vekili Avukat , bir gazetede yer alan "Damat işi biliyor" başlıklı haberle ilgili "Doğrudan Bakan Berat Albayrak'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı.


Özel, yazılı açıklamasında, söz konusu gazetede yayımlanan ve "Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul Projesi güzergahında arazisi bulunduğu" yönündeki haberin tamamen algıya dönük olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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