Berat Albayrak kimdir? Neden istifa etti? Berat Albayrak kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler

Son dakika: Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle istifa etti. Vatandaşlar tarafından Berat Albayrak'ın hayatı ve biyografisi araştırılmaya başlandı. Peki Berat Albayrak neden istifa etti? Berat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Berat Albayrak İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Peki Berat Albayrak kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, neden istifa etti?

BERAT ALBAYRAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Berat Albayrak resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Resmi açıklaması aşağıdaki gibidir:

"Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi ekonomide de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın"

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak (d. 21 Şubat 1978, İstanbul), Türk iş insanı ve siyasetçi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmaktadır.

Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak meclise giren Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'den beri hazine ve maliye bakanlığı görevini sürdürmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidir.

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Kıymet'tir. Serhat adında bir ağabeyi olan Albayrak aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. Lise eğitimini Fatih Kolejinde tamamlayan Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Finansmanı: Bir Uygulama adlı teziyle doktora derecesini aldı.

BERAT ALBAYRAK KARİYERİ

İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı (M.B.A) eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev aldı. 2002-2006 yılları arasında Çalık Holding'in Amerika Birleşik Devletleri ofisinde finans direktörlüğü yaptı. 2006 yılında ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2007 yılında Çalık Holding'e Genel Müdür olarak atandı. Albayrak, aynı zamanda grupiçi firmalarda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılının sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah Gazetesi'nde köşe yazarı olarak görev alan Albayrak, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans alanında ders verdi ve birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevler üstlenmektedir.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan 64. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükûmette bu görevine devam etti. 2017 Anayasa değişikliği referandumu'nda kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimleri'nin ardından kurulan 66. Hükûmette Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atandı.