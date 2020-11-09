Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak istifası son durumu nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik Berat Albayrak'ın istifa kararı sonrası açıklamalar yaptı. Peki, Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Berat Albayrak istifası son durumu nedir? Yeni Ekonomi Bakanı kim olacak?

Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 8 Kasım Pazar akşamı istifa açıklaması yapması üzerine pek çok soru merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik, Albayrak'ın istifasına ilişkin, "Göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir" dedi.

BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik pek çok satır başlığını ele aldı. Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın istifası için açıklama yaptı:

"MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Benim bir açıklama yapmam söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bu MYK'nın konusu olan bir konu değil, kabine ile ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizine dair bir durum yok. Bir devlet krizinden bahsedilecek şekilde herhangi bir noktada tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Türkiye'nin yönetilmesinden, hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar devam etmektedir.

Bu Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımız kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kendi gündemine kendi konularına hakimdir. Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Yetkiyi getirme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir.

Buradaki mesele bunu kabul edip, etmeme, görevce getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır."