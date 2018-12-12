Berat Albayrak ile Volkan Bozkır Arasındaki Fenerbahçe Diyaloğu Dikkat Çekti
Hazine Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır arasındaki Fenerbahçe diyaloğu dikkat çekti.
Berat Albayrak, Reform Eylem Grubu toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesinde konuşan Albayrak, konuyu futbola getirdi. Fenerbahçeliliğiyle bilinen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a "Geçmiş olsun dememiz lazım. Fenerbahçeliler burada. Sen yaşıyor musun dedim Volkan Bey" sözleriyle takıldı.
"2. LİGE DÜŞÜP ORADA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Volkan Bozkır ise, "Ben yeni çözdüm, biz 2. lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz." dedi. Berat Albayrak karşılık olarak, "Yok yok iyi olacak. Merak etmeyin daha iyi olacak" cevabını verdi. Albayrak bir başka isimle selamlaşırken ise, "Bu Galatasaraylılar var ya..." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (18)
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bırak fenerle dalga geçmeyide işine bak işine. . ince ayarla alamadığınız kupanın acısı var belliki fetoya git o verir. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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hadi bakalım kolay gelsin dün danışman ve bahçeli bugün berat albayrak feneri kurtaracaklar kümeden siz önce ülkede miletin sorunlarını çözün aç millet emekli asgari üçretli yi halledin bumaaşla simit yesen geçinemezsinCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Yaaa Aziz Yıldırımın kim olduğunu ögrendinizmi.! O ne olduğu belli olmayan taraftar gurubu ali destekçileri hepiniz tek tek sorumlusunun ve gerekli yerlerde kayıtlısınız...!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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makara kukara işleri. gelin pazarları gezin orda bile fiyatlar uçmuş yarım kilo alıyoruz ne alsakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ali koç un fetöcü olup olmadığı derinlemesine araştırılmalı. İsrail bağlantılarıyla meşhur olan biri sonuçta..!!Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır