Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor
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Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 olmasının öngörüldüğünü söyledi.

27.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:26
Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor

Hazine ve Bakanı , enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 olmasının öngörüldüğünü söyledi.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde sunum yapan Albayrak, ekono0miyle ilgili açıklamalar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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