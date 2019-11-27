Berat Albayrak: Enflasyonun 2020'de yüzde 8,5; 2021'de yüzde 6 olması öngörülüyor

27.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 olmasının öngörüldüğünü söyledi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde sunum yapan Albayrak, ekono0miyle ilgili açıklamalar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle