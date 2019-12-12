Berat Albayrak: Emeklilik sistemi reforme edilecek

12.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:31

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, emeklilik sistemini reforme etmenin yapısal dönüşüm adımları arasında bulunduğunu söyledi. Albayrak, TBMM Genel Kurulunda görüşülen bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada cari açığı kapatmak için emeklilik sisteminin değiştirileceğini söyledi.



Uzun vadeli Türk Lirasına dayalı finansman sağlayabilen bir Türkiye ekonomisi oluşturma hedefi doğrultusunda tasarruf araçlarını yoğunlaşacakları mesajını veren Albayrak, "Bu açığı kapatmak için, emeklilik sisteminin reforme edilmesini oldukça önemli görüyoruz. Yapısal dönüşüm adımlarımız içerisinde de yer alan bu reform, daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Dolayısıyla bu kapsamda, tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomimiz daha güçlü hale gelecek." dedi. Euronews.com'da Görüntüle