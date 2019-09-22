"Beraber Yürüyelim" etkinliği

22.09.2019 18:54

Adıyaman'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş için çeşitli branşlardaki sporcular ve vatandaşlar Sümerevler Mahallesi'ndeki atletizm pistinde bir araya geldi.

Daha sonra atletizm pistinde yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA