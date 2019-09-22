"Beraber Yürüyelim" etkinliği

22.09.2019 15:57

Şanlıurfa'da, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca Şanlıurfa Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Abide Meydanı'nda başladı.

Her yaştan katılımcının Türk bayrağıyla katıldığı yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ile bazı engelliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Çevredeki esnafta yürüyüş yapan vatandaşlara, alkışlarla destek verdi.

Yaklaşık 1 kilometre devam eden yürüyüş, Rabia Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA