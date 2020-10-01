Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu
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Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu

01.10.2020 02:14 | Son Güncelleme: 01.10.2020 02:18
Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu

ADANA'da Reşit B. (33), beraber tantuni yemeye geldiği kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak yaralandı.

ADANA'da Reşit B. (33), beraber tantuni yemeye geldiği kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından çıkan tartışma sonucu tabancayla vurularak yaralandı. 

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Reşit B., iddiaya göre beraberinde kişi ile cadde üzerindeki bir tantuniciye geldi. Burada tantuni yiyen ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Reşit B.'yi kasığından vurup, olay yerinden kaçtı. Yaralanan Reşit B., olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için polis, çalışma başlattı.


Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu
Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu
Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu
Beraber tantuni yemeye geldiği kişi tarafından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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