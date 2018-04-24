Beraber" Pedal Çevirerek Van Gölü'nü Turladılar

Merkezi İstanbul'da bulunan Eşpedal Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Şişer, iki kişilik bisikleti (tandem) kullanarak Van Gölü'nün çevresini turladı.

Görme engelli Şişer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü ve çevresini gezmek için İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Van Gölü ve çevresini 5 gün süren yolculukla gezdiklerini anlatan Mustafa Şişer, "Amacımız, Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek ve görme engellileri de sosyal sorumluluk projelerine dahil etmektir. Yol arkadaşım Yusuf Candemir, benim için yoldaki güzellikleri betimliyor." dedi.

Şişer, gittikleri yerlerde tandem bisikleti de tanıttıklarını ifade ederek,"Yol güzergahımızdaki yerleşim birimlerinde engelli kardeşlerimize sosyal sorumluluk projesini ve tandem bisikletini anlatıyoruz. Burada engelli arkadaşlarımızın da bisiklet sürebileceğini göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Candemir de görme engelli arkadaşının isteği üzerine Van'a geldiğini, tandem bisikletle Van Gölü ve çevresinde yaklaşık 400 kilometre katettiklerini anlattı.

Tandem bisiklet vasıtasıyla engellilerin de gezme fırsatı bulduğunu anlatan Yusuf Candemir, "Gittiğimiz yerlerdeki güzellikleri arkadaşıma anlatıyorum. Tandem bisikletle yol almak güzel bir deneyim. Engelli arkadaşlarımızın bu deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.