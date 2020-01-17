Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı
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Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı

Arjantin'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

17.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:54
Beraber fotoğraf çektirmek istediği köpek yüzünü ısırdı

'de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

Olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi. Cinsi 'Alman kurdu' olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız ardından köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı. Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.


Kaynak: DHA
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