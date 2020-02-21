Beraber alkol aldığı arkadaşı bıçakladı, hastanede kurtarılamadı

21.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:55

NİĞDE'de Mustafa Adıgüzel (38), beraber alkol aldığı arkadaşı U.D. (27) tarafından tartışma sırasında bıçaklandı. Adıgüzel, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen U.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Adıgüzel, evinde arkadaşı U.D. ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken U.D., yanındaki bıçağı Adıgüzel'e sapladı. Ağır yaralanan Adıgüzel, komşulardan yardım isterken, U.D. ise evden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Adıgüzel'i ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Adıgüzel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. U.D. ise polis ekiplerince olayın meydana geldiği apartmandan yaklaşık 300 metre uzaklıkta suç aleti bıçakla yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa Adıgüzel'in 17 suçtan, U.D.'nin ise 9 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA