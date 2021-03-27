Beraat Kandili Bursa ve çevre illerde idrak edildi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da Beraat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kütahya'da Beraat Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Bursa'da başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda dua edildi.

Namaz sonrası cemaete kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Eskişehir

Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Balıkesir

Balıkesir'de kent merkezindeki Tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar, beraberinde getirdikleri çocuklarıyla avluda namaz kıldı.

Camiye gelenlere Büyükşehir Belediyesince kandil şekeri ve meyve suyu ikram edildi, İl Müftülüğünce de lokum dağıtıldı.

Kütahya

Kütahya'da Berat Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

İl Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okundu, dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, vaazında kandillerin önemini anlattı. Berat gecesinin bir şükür ve bağış gecesi olduğunu belirten Demirtaş, bu gece bol bol ibadet edilmesi gerektiğini söyledi.

Program, kılınan namazın ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir