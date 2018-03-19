Beraat Eden Ancak Darbe Yazışmaları Ortaya Çıkınca Gözaltına Alınan Polis Tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece beraatına karar verilen ve 15 Temmuz akşamı Whatsapp grubundan yaptığı darbe ile ilgili yazışmaları savcının dikkati sonucu ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı mahkemece beraatine karar verilen polis memuru Yücel Avcı'nın dava dosyasını inceleyen savcının dikkati sayesinde darbe girişimi ile bağlantısı ortaya çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, daha sonra ortaya çıkan Yücel Avcı'nın telefonundaki dijital inceleme sonucunda darbe yazışmasını gözden kaçırmadı. Savcının dikkati sayesinde Yücel Avcı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan Yücel Avcı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Avcı'nın adliye girişinde basın mensuplarına yönelik, "Çek kardeşim çek. Devlete 30 yıl hizmet etmiş bir insan olarak terörist olarak yargılanıyoruz. Yazık günah" demesi dikkat çekti.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yücel Avcı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan Yücel Avcı'nın cep telefonu incelemesinden çıkan 15 Temmuz akşamı Whatsapp grubundan yaptığı yazışma içeriği şöyle:

Diğer kişi:"Ben yakındayım ama bakan burada değil (saat 21.02)

Yücel Avcı: "Haberim var yerini öğrendik (saat 21.30)

Diğer kişi: "Korumalar nasıl olacak" (saat 21.03)

Yücel Avcı: "Üç tanesi bizden" (saat 21.03)

Diğer kişi; "Abi emin misin bak ses seda yok boşa düşmeyelim" 'saat 21.04)

Yücel Avcı:"Bundan sonra bana bakanım' de" (saat 21.04)

Diğer kişi: "Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?" (saat 21.04)

Yücel Avcı: "Abiler öldürüleceğini söylediler" (saat 21.05)

Ayrıca Yücel Avcı'nın yazıştığı Whatsapp grubunda oluşturduğu darbe gidişimi sonrası yapılan yazışmalar ise şu şekilde:

" Önemli !!!!" (saat 05.20)

" Durum kötü çok acil duyuru (saat 05.20)

" Tem il ve ilçe imamlarına abilere ablalara kurum imamlarına iletin" (saat 05.21)

" Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydana inip kendisini kamufle etsin. Resim çekilip sosyal medyada yayınlasın" (saat 05.21)

" Demokrasi, seçilmiş irade falan desinler ama asla ve asla muhterem hocaefendinin adı geçmesin açıklamalarda" (saat 05.25)

" Hepimizi alabilirler. Herkes 'darbeden haberim yok. TV'de gördüm ilk kez' desin" (saat 05.27)

" Asla hükümete ve Tayyip'e karşı olumsuz bir paylayım yapmayın" (saat 05.29)

" Bu grubu kapatıyorum şimdi" (saat 05.29) - SAMSUN