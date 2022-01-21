Bera isminin anlamı nedir? Bera ne demek, hangi dilde? Bera ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Bera anlamı ne?

Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Bera olanlar ise Bera isminin anlamı nedir? Bera ne demek? Bera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Bera anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Bera ismi manası nedir? Bera ne anlama geliyor? Bera ne demektir? Bera ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Bera ismi takabilir miyiz? Bera ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...

Bera ismi son senelerde popüler hale gelen isimlerden birisidir. Bera isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Bera ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız ve erkek çocuklarına Bera ismini vermek isteyenler Bera'nın anlamını merak ediyor. Bera ismi nedir? Bera ismi ne demektir? Bera ne anlama geliyor? Bera ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Bera ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

BERA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Bera ismi son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Anlamı ise merak ediliyor. Bera ismi Arapça kökenlidir. Bera ismi "faziletli olmak, seçkin" anlamlarına gelmektedir. Diğer anlamları ise "erdemli, dürüst insan" demektir.

Bera isminin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Arapça kökenli olan Bera isminin anlamları şu şekilde:

- Seçkin

- Faziletli olmak

- Erdemli

- Dürüst insan

- Olgunluk

Bera ismi erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir. Fakat bazı kaynaklara göre hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına verilebiliyor.

BERA İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Bera ismi son zamanlarda popüler olduğu için henüz az sayıda bulunur. Son yapılan araştırmaya göre Bera ismi Türkiye'de yaklaşık 60-70 bin kişide bir bulunur. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de yaklaşık 1100-1200 kişinin ismi Bera'dır.

BERA ERKEK İSMİ Mİ KIZ İSMİ Mİ?

Bera daha çok erkek ismi olarak biliniyor. Fakat kız ismi olarak da kullanılmaktadır.

BERA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? BERA HANGİ DİLDE, NEYCE?

Bera ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.

BERA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Bera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Fakat birçok kaynaklara göre, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) 'in ashabından birisinin adının Bera olduğu bilinmektedir. Hatta "Bera bin Azib" peygamberimizin sahabesidir. Hicretten önce müslüman olmuştur. Bedir Muharebesi'ne yaşı küçük olduğu için katılamamış, on beş yaşındayken Uhud Muharebesi'ne katılmıştır.

BERA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bera isminin birçok özelliği ve anlamı bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Kişinin seçkinliğini ifade eder.

- Erdemli ve dürüst insan anlamını taşır.

- Kişinin sahip olduğu üstün manevi özellikleri belirtir.

- Kişinin yüksek olgunluğa sahip olduğunu belirtir.

BERA TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Bera ismi Türk Dil Kurumu sözlük uygulamasında yer almamaktadır.

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