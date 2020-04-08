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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ekonomi

Bera Holding'ten Milli Dayanışma Kampanyasına 240 bin TL destek

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na Bera Holding olarak gönülden destek verdiklerini söyledi.

08.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:13
Bera Holding'ten Milli Dayanışma Kampanyasına 240 bin TL destek

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na Bera Holding olarak gönülden destek verdiklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Alaboyun, borsada işlem gören bir şirket olarak genel kurulun kendilerine verdiği azami nakdi bağış yetkisini kullanarak 240 bin TL'lik bağış ile bu kampanyaya katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Alaboyun, "Kumbarasında biriktirdiği harçlığını veren Aslı kızımız, arabasını satan Durmuş dedemiz ve yaşlılık aylığını bağışlayan Nazife ninemiz ile birlikte atan bir kalbimiz, ülkemiz için birlikte sorumluluk duyan bir yüreğimiz var" dedi.

"Yapılan bu nakdi bağış yanında yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayında insanımız için ayni bağışlarımız devam edecektir"

Bir taraftan üretimden gelen gücümüzü sürdürürken, diğer taraftan korona virüsün doğurduğu ekonomik daralmalara rağmen istihdamın devamı için azami gayret gösterdiklerini söyleyen Alaboyun, bu süreçte hiçbir çalışanı işten çıkartmadıklarının altını çizdi. Üretim yapan personelin sağlığı konusunda ise özel sektör için model olabilecek nitelikte tedbirleri hayata geçirdiklerini söyleyen Alaboyun, ülkemizin birlik, beraberlik ve milli dayanışma içinde bu sorunun da üstesinden geleceğine vurgu yaptı. "Yapılan bu nakdi bağış yanında yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayında insanımız için ayni bağışlarımız devam edecektir" diye ekleyen Alaboyun, bizleri millet yapan olgunun olağanüstü dönemlerde gösterdiğimiz kenetlenme ve ülkemiz ve milletimiz için sergilemiş olduğumuz ortak seferberlik ruhu olduğunun altını çizdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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