Bera Holding'in net karı 2021 yılında yüzde 212 arttı

KONYA (AA) - Bera Holding'in 2021 yılı net karı, önceki yıla göre yüzde 212 artışla 746,5 milyon liraya ulaştı.

Bera Holding, 2021 faaliyet dönemi finansal verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ve ulusal düzeydeki olumsuzluklara rağmen, holding, 2021 faaliyet dönemini başarılı sayılabilecek bir performansla tamamlayarak 2021 yılı dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 4 milyar 217,2 milyon liraya çıkardı.

Aynı dönemde şirketin brüt kar tutarı, önceki döneme göre yüzde 36,5 iyileşme ile 1 milyar 1,5 milyon lira olurken, dönem net karı ise önceki döneme göre yüzde 212 artarak 746,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

2020 yılında kararlaştırılan ve 2021 yılında da devam ettirilen sıkı finansman politikası çerçevesinde alınan önlemler ile kur farklarından kaynaklanan kambiyo kar ve zararını da içeren net finansman maliyeti önceki döneme göre önemli oranda azaltılarak yaklaşık 20 milyon fazla verdi.

Verilen bilgiye göre, net finansman maliyetindeki bu iyileşme dönem net karlılığının artmasında önemli etken olurken, cari oran ve likidite oranı sırasıyla 1,93-1,34 olarak gerçekleşti.

Net kar marjı ise son dönemlerdeki en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 17,7 gerçekleşirken, salgının hüküm sürdüğü son iki yıl içerisinde Romanya hariç yurt içi hiçbir işletmede istihdam daralmasına gidilmedi. 2021 yılı ihracatı dolar cinsinden yüzde 26 artarak 95,2 milyon dolara ulaştı.

Konya Kağıt Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı

Yapılan açıklamada holdingin grup şirketlerinin çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2020 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları arasında BERA Holding'in grup şirketlerinin yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Grubumuza bağlı şirketlerden, Konya Kağıt AŞ, Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Divapan Entegre Ağaç Panel San. ve Tic. AŞ, Kompen Pvc Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve Golda Gıda AŞ, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yayınlanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile ilgili 2020 yılı sıralamasında yer almıştır. 2021 yılı performansları son derece başarılı giden bu 5 şirketimiz İSO ilk 1000 sıralamasında daha yukarılarda yer alması beklenmektedir." ifadeleri yer aldı.

Holding açıklamasında, 14 Eylül 2021 tarihinde hisseleri halka arz olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin şirket paylarının büyük bir talep gördüğü hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ülkemizin önemli oranda 1. hamur kağıt üreticilerinden ve grubumuzun büyük şirketlerinden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin holdingimiz aktifinde bulunan paylarından bir kısmının Borsa İstanbul'da halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ nezdinde 14.09.2021 tarihinde yapılan müracaat, SPK tarafından kabul edilerek payların arzına izin verilmiş olup, bu izin çerçevesinde gerekli işlemler ikmal edilerek Konya Kağıt paylarının yüzde 20'si ortak pay satışı usulüyle halka arz edilmiştir. Toplamda 5 katın üzerinde talep gelen şirket payları 26.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır."

Açıklamada Bera Holding'in grup şirketlerinden Adaçal Kireç AŞ ve MPG AŞ'nin önemli yatırım ve başarılara imza attığı da belirtilerek şirketlerin çalışmaları hakkında ise şunlar paylaşıldı:

"Grup şirketlerimizden Adaçal Kireç San.Tic. AŞ tarafından yapılan ve yaklaşık 6 milyon avroya mal olan ve 2020 yılının son çeyreğinde devreye alınarak deneme üretimlerine başlanan 400 ton/gün kapasiteli kireç fırını normal üretimine geçmiştir. Böylece anılan şirketimizin 250 ton/gün olan kireç üretim kapasitesi yapılan bu yatırım ile 650 ton/gün üretim hacmine çıkmıştır. Adaçal Kireç San.Tic. AŞ ayrıca birinci kireç fırının üretim kalitesini artırmak için revize yatırım kararı almıştır.

Öte yandan grup şirketlerimizden olan MPG AŞ'nin 2020 yılında dünyada emsali az olan zırhlı M4K Mayına Karşı Korumalı Kurtarıcı araçlarını yaparak başarı ile teslim etmesi kendisini savunma sanayi alanında kabul gören üreticiler sınıfına sokmuştur.

Bu vesile ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 16 Nisan 2021 tarihinde imzaladığı 38 milyon 500 bin avro tutarındaki '8x8 Tekerlekli Kurtarıcı Araç Projesi Sözleşmesi' ile hem yüksek montanlı bir iş almış, hem de başkanlık nezdinde doğrudan yüklenici/tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır."