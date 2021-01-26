Bera Alanya, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı
26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Alanya'da yer alan Bera Alanya, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Alanya'da yer alan Bera Alanya, Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Alanya, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanan Bera Alanya, belgesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden teslim aldı.
Kaynak: Tourism Today