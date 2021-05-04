Benzinlikte araç yıkama kuyruğu
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Benzinlikte araç yıkama kuyruğu

Benzinlikte araç yıkama kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz hafta başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kepenk kapatan oto yıkamacıların yerini benzinlikler aldı.

Geçtiğimiz hafta başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kepenk kapatan oto yıkamacıların yerini benzinlikler aldı.

Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da oto yıkamacılar iş yerlerini kapatmıştı. Araçlarını temizlemek isteyen vatandaşlar ise soluğu benzinliklerdeki yıkama yerlerinde aldı. Arabalarını yıkamak isteyen vatandaş benzinliklerde uzun kuyruklar oluşturması dikkatlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Benzinlikte araç yıkama kuyruğu
Benzinlikte araç yıkama kuyruğu
Benzinlikte araç yıkama kuyruğu
Benzinlikte araç yıkama kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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