Benzinliğin yanındaki bahçe alev alev yandı.

Benzinliğin yanındaki bahçe alev alev yandı...Ekipler alevlerin benzinlik deposuna sıçramaması için seferber oldu

BİLECİK - Bilecik'te bir benzinlik yanındaki bahçede çıkan yangın benzinliğe sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangının yakıtların ulunduğu depolar bölümüne sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Demirköy girişinde bulunan bir benzin istasyonunun yanında bulunan bahçede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa südre benzinlik yanındaki restoran bölünene kısmına sıçradı. Alevler restoran ve yanında bulunan birkaç yeri etkisi altına alırken, yangına Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye müdahale etti. Yangının benzinliğin depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olurken, Bilecik-Bozüyük karayolu kontrollü bir şekilde veriliyor.

Kaynak: İHA