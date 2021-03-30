Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da 2 yıl önce benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Can Y. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da 2 yıl önce benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Can Y. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Suçlamalara ilişkin savunma yapan Can Y, önceden verdiği ifadesine ekleyecek hususun olmadığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, üzerine isnat edilen suçtan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, Can Y'nin, "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 17 Ekim 2019'da 3 çocukları bulunan Can Y. (35) ve eşi Güllü Y. (30) arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Can Y'nin evde bulunan bidondaki benzini üzerlerine döküp ateşlemesi sonucu eşi Güllü Y. hayatını kaybetmiş, kızı Dilek ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:22:15. #1.16#
title