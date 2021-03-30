Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Diyarbakır'da 2 yıl önce benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Can Y. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır'da 2 yıl önce benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Can Y. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Can Y. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Suçlamalara ilişkin savunma yapan Can Y, önceden verdiği ifadesine ekleyecek hususun olmadığını belirtti.
Cumhuriyet savcısı, üzerine isnat edilen suçtan sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme, Can Y'nin, "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 17 Ekim 2019'da 3 çocukları bulunan Can Y. (35) ve eşi Güllü Y. (30) arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Can Y'nin evde bulunan bidondaki benzini üzerlerine döküp ateşlemesi sonucu eşi Güllü Y. hayatını kaybetmiş, kızı Dilek ise yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan