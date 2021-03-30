Benzinle yaktığı eşinin ölümü, kızının da yaralanmasına neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da 2 yıl önce benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümü, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Can Y. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.