Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
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Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu Sobayı değil 2 katlı evini yaktı Yangında ev kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama neticesinde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

Sobayı değil 2 katlı evini yaktı

Yangında ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde benzinle yaktığı sobada meydana gelen parlama neticesinde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangında 2 katlı ev küle döndü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 5820 no'lu sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. evinde benzinle sobayı tutuşturmak istedi. Bu esnada sobada meydana gelen parlama neticesinde evde yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm evi saran yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen N.S., olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu
Benzinle sobayı yakmak isterken canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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