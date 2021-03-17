Benzinle ateşi tutuşturmak isterken kendini yaktı

Suriye'nin El Bab kentinde evinin bahçesinde benzinle ateş tutuşturmak isteyen bir kadın, benzinin üzerine sıçrayarak alev alması sonucu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Suriye'nin El Bab kentinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehe El Ahmet (37) isimli kadın, tutuşturmak istediği ateşin üzerine benzin döktü. Ateşin üzerine döktüğü benzin bir anda talihsiz kadının üzerine sıçradı. Üzerine sıçrayan benzin yüzünden talihsiz kadının vücudunun büyük bir bölümü yandı. Yaşanan olayın ardından ağır yaralanan Şehe El Ahmet, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şehe El Ahmet, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının cenazesi, Adli Tıp'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzerine yakınlarına teslim edildi. Cenazenin öğle saatlerinden sonra Suriye'nin El Bab kentinde defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı