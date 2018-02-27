Benzine Zam Geliyor

Motorine geçen Cumartesi günü yapılan 13 kuruş zammın ardından, bu gece yarısından itibaren de benzinin litresine 9-11 kuruş zam geliyor.

MOTORİNDE ZAM YOK

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, " 28 Şubat Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzin grubunda 9-11 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.