Benzini biten motosiklete ayağı ile destek verdi

HATAY (İHA) - Hatay'da bir motosiklet sürücüsünün, benzini biten başka bir motosikleti ayağıyla iterek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da E-5 yan yolda gerçekleşen olayda, benzini biten bir motosikletin, başka bir motosiklet sürücüsünün ayağıyla itildiği anlar kameraya yansıdı. Bu anları gören otomobildeki vatandaş da cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt aldı.

Motosikletlilerin benzinliğe kadar yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı. - HATAY

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