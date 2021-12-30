Dünden bu yana doların Türk Lirası karşısında değer kazanmasıyla akaryakıt fiyatlarına hemen zam yansıdı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam yapıldığını açıkladı. Peki Benzine zammı geldi? Benzine, motorine ne kadar zam geldi? Benzine, motorine zam ne zaman gelecek? detaylar haberimizde.

BENZİNE ZAMMI GELDİ?

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Motorin fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

BENZİN ZAMMI POMPAYA YANSIYACAK MI?

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 68 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İSTANBUL ANKARA İZMİRBENZİN FİYATLARI

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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