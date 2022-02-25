Benzine zam var mı son dakika 2022? 25 26 Şubat benzin zammı var mı? Ankara, İstanbul, İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzine zam var mı son dakika 2022, benzin zammı ne kadar sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna hattında yaşananların ardından ve geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Şubat 2022 bugün akaryakıt zamlı fiyatları! Benzine zam mı geldi? Motorine zam geldi mi? Yakıt zam gelecek mi?

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırmasının ardından brent petrolün varili 100 doları aşarak son 8 yılın yüksek seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan petrol fiyatlarının bu denli artması akaryakıt fiyatlarına rekor zammı kaçınılmaz kıldı. Bugün benzinin litresine 1 lira 61 kuruş, motorinin litresine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu zamdan sonra vatandaşlar akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruk oluşturdu.

BENZİN VE MOTORİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükselecek.

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